Beim Abbiegen übersehen: Radfahrerin schwer verletzt

Jülich. Bei einem Verkehrsunfall in Jülich ist eine 87-Jährige am Montagmorgen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Radfahrerin aus Jülich beim Abbiegen übersehen, obwohl er laut Polizei aufmerksam gefahren sei. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt.

Der 66-jährige Autofahrer fuhr gegen 8.10 Uhr auf der Straße „Zur Rur“ in Richtung Teichstraße in Kirchberg. Hier hielt er nach eigenen Angaben an einer Fußgängerfurt an, schaute nach rechts und links, und fuhr dann langsam wieder an, um nach rechts in die Teichstraße abzubiegen.

Dennoch übersah der Mann die 87-jährige Radlerin, die auf dem Radweg entlang der Teichstraße fuhr, und stieß mit ihr zusammen.

Die Seniorin wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Schaden von über 1000 Euro.