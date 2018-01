Jülich - Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen: Vier Verletzte

Jülich. Das Übersehen des Gegenverkehrs beim Abbiegen hat am Samstagabend auf der Bundesstraße 56 in Jülich zu einem Unfall geführt. Dabei wurden vier Insassen verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, fuhr ein 28-jähriger Mann aus Polen gegen 21.38 Uhr auf der B56 aus Aldenhoven kommend. An der Kreuzung der B56 zur Landesstraße 241 wollte er nach links in Richtung Kirchberg abbiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 49-jährigen Jülichers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Die beiden Fahrer und zwei weitere Insassen im Wagen des Unfallverursachers erlitten leichte Verletzungen, die in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt wurden.

An den beiden Autos entstanden Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 14.000 Euro.