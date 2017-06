Beim Abbiegen Auto übersehen: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Linnich. Zwei Schwerverletzte im Krankenhaus und ein völlig zerstörtes Auto: Das ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 57 bei Hückelhoven am Dienstagmorgen. Ein junger Autofahrer hatte einem anderen die Vorfahrt genommen, beim folgenden Aufprall überschlug sich sein Wagen.

Um 5.20 Uhr wollte der 22 Jahre alte Mann aus Hückelhoven mit seinem Auto vom Körrenziger Weg auf die B57 abbiegen. Dabei übersah er offenbar den herankommenden Wagen eines 54-Jährigen aus derselben Stadt, der auf der Bundesstraße in Richtung Linnich unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Wagen des 22-Jährigen überschlug. Der junge Mann wurde schwer verletzt. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht, wo sie in stationäre Behandlung aufgenommen wurden. Den Schaden an den Autos schätzte die Polizei auf mindestens 14.000 Euro.

„Warum der 22-Jährige trotz des herannahenden, bevorrechtigten Querverkehrs in den Einmündungsbereich einbog und in welche Richtung er tatsächlich weiterfahren wollte, konnte im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort nicht geklärt werden“, heißt es im Bericht der Polizei des Kreises Düren.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.