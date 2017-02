Beflügelte „Alte Adler“ bei der Jamsession in Jülich

Jülich.

Der Jülicher Jazzclub setzt die beliebte Jamsessions in diesem Jahr fort und startet am Freitag, 17. Februar, mit der Old Eagle Jazzband. Diese Jazzband wurde vor 17 Jahren gegründet und entstand aus der Idee, etwas abseits von üblichen Standards Titel zu spielen, die in dem traditionellen Jazz-Repertoire nicht so gebräuchlich sind.