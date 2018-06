OGS-Kapazitäten an Jülicher Grundschulen

In der GGS Nord (Berliner Straße) gibt es ab im Sommer beginnenden Schuljahr 119 Plätze in der Offenen Ganztagsgrundschule, am Standort Welldorf 47. Hier gab es keine Absagen. Die Promenadenschule (85 Plätze) musste neun Elternwünsche abschlagen, die Katholische Grundschule (95 Plätze) 19 Absagen erteilen. Die GGS West (Koslar) zählt dann 62 OGS-Plätze, hat aber in Zukunft höheren Bedarf.