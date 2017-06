Rurdorf.

Die derzeitige Baustelle am Pumpwerk des Wasserverbands Eifel-Rur in Rurdorf ist offenbar ein Daueraufreger. Deren „plötzliche“ Einrichtung hatte vor Pfingsten bereits Empörung in der Linnicher Kommunalpolitik ausgelöst. Hauptkritikpunkt: Der Wasserverband habe sich nicht um eine mit der Stadt abgesprochene Terminplanung bemüht.