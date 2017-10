Auto überschlägt sich im Feld: Zwei Verletzte

Jülich. Zwei Verletzte, eine von ihnen schwerverletzt, sind das Ergebnis eines Unfalls bei Jülich. Die Fahrerin verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihnen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Auto.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, fuhr die 20-Jährige mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin am Samstag gegen 1.45 Uhr auf der Kreisstraße 20 von Welldorf kommend in Richtung Jülich. Wieso das Auto nach rechts von der Straße abkam und ins angrenzende Feld geriet, ist noch nicht bekannt.

Die eingeleiteten Lenkbewegungen der Fahrerin führten dazu, dass sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Beide Insassen konnten sich noch vor Eintreffen helfender Verkehrsteilnehmer aus dem Wagen befreien.

Nach ärztlicher Behandlung vor Ort wurde die Fahrerin mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Beifahrerin konnte das Krankenhaus nach einer ärztlichen Behandlung wieder verlassen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die K20 gesperrt.