Jülich.

Für Silke Braun-Powalka ist die Malerei eine nicht austauschbare Leidenschaft. Nun ist eine Auswahl ihre Werke im Café Pasqualini in der Seniorenanlage An der Zitadelle in Jülich zu sehen. Die Ausstellung umfasst rund 30 Malereien und besteht ausschließlich aus Acrylarbeiten.