Jülich - Ausstellung „Neue Ansichten von Jülich“ zieht ins Rathaus um

Jülich. Die Ende November eröffnete Ausstellung „Marc Remus – Neue Ansichten von Jülich“ in der Galerie an der Zitadelle erfreut sich seitdem großen Besucherzulaufs.

Bereits bei der Vernissage am 25. November war die Ausstellung so gut besucht, dass in der Galerie an der Düsseldorfer Straße kaum noch Gäste Platz fanden.

Daher wechselt die Ausstellung zum Ende ins Jülicher Rathaus. Die Finissage wird am Donnerstag, 25. Januar, um 17 Uhr, vom Bürgermeister Axel Fuchs im Foyer des Neuen Rathauses eröffnet. Für die Finissage hat der Künstler neue Werke von Jülich geschaffen und wird anwesend sein. Da im Anschluss der nichtöffentliche Neujahrsempfang des Vereins Stadtmarketing erfolgt, bei dem auch Marita und Georg Loven von der Galerie an der Zitadelle einer der Stadtmarketing-Preise verliehen wird, ist der zeitliche Rahmen auf eine Stunde begrenzt. Die Werke von Marc Remus können noch einige Tage länger im Foyer besichtigt werden.

Danach werden seine Unikate und limitierten Druckgraphiken weiter in der Galerie an der Zitadelle angeboten. Dazu gehören auch Motive von deutschen Metropolen und europäischen Hauptstädten.