Ausstellungseröffnung am Sonntag um 12 Uhr

Die Ausstellung „Alle um einen Tisch“ wird am Sonntag, 4. Juni, um 12 Uhr eröffnet und endet am 10. September (täglich geöffnet, Eintritt frei). Öffentliche Führungen an den Samstagen, 24. Juni, 8. Juli, 19. August, jeweils um 12.30 Uhr.

Weitere Führungen möglich (Info: Pfarrei, Telefon 02461/2323). Ein Katalog mit farbigen Abbildungen ist für 5 Euro zu haben. Zwei Kameras überwachen die wertvollen Exponate.