Jülich - Ausstellung: Ein kulturelles Glanzlicht im Hexenturm

Jülich.

Der Hexenturm ist in seiner Funktion mitten in der Adventszeit nicht nur als das altbekannte Rurtor, sondern auch als ein Kunst-Tor zu bezeichnen. Zum dritten Mal eröffnete das Jülicher Wahrzeichen seine Pforten den Kunstschaffenden und Kunstbegeisterten zu eine Adventsaustellung in Kooperation mit dem Kunstverein Jülich.