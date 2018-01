Jülich - Ausnahmetalent am Klavier begleitet Collegium Musicum Jülich

Jülich. In diesem Jahr steht das Winterkonzert des Collegium Musicum Jülich ganz im Zeichen der Romantik und seiner Komponisten. Das Orchester und der überaus talentierte junge Solist am Klavier, Milen Manoj, spielen am Samstag, 3. Februar, im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums Zitadelle unter der bewährten Leitung von Peter Sauerwein Werke von Gade, Liszt und Brahms.

Das Collegium Musicum freut sich besonders, dass beim diesjährigen Winterkonzert wieder der im Jahr 2016 aufwendig restaurierte Konzertflügel erklingen darf. Der aus Indien stammende Milen Manoj (16) spielt in Begleitung des Collegium Musicums Liszts Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur.

2013 horchte die Fachwelt auf

Im Herbst 2013 ließ der damals gerade Zwölfjähriger die Fachwelt erstmals aufhorchen, als er vor einer international hochkarätig besetzten Jury beim landesweiten Wettbewerb im Rahmen des Festivals „Musiquest“ in Poona in der Profi-Kategorie (bis 28 Jahre) den ersten Preis gewann. Umso beeindruckender, da er zu diesem Zeitpunkt erst seit drei Jahren Klavier spielte und große Teile seines Repertoires weitgehend autodidaktisch erarbeitet hatte. Seit 2014 wird er von Heribert Koch, Klavierpädagoge aus Langerwehe und Förderer junger Talente, unterrichtet und begleitet. Seither bestritt Milen Manoj sehr erfolgreich internationale Prüfungen und Konzerte unter anderem in London und Mumbai.

Am 3. Februar um 20 Uhr wird das Collegium Musicum sein treues Publikum im PZ des Gymnasiums Zitadelle mit der Ouvertüre „Nachklänge von Ossian“ des dänischen Komponisten Niels Wilhelm Gade begrüßen. Der damals junge Komponist Gade widmete seine Konzertouvertüre dem zu seiner Zeit populären Ossian-Thema. Der mittelalterliche schottisch-gälische Barde Ossian besingt in den sogenannten Ossian-Gesängen die Kämpfe und Heldentaten seiner Vorfahren im nebligen schottischen Hochmoor. Der aufmerksame Zuhörer kann hier passend zum Thema naturbezogene aber auch martialische Klänge wiederfinden und den Barden Ossian in zarten Harfentönen erkennen.

Weiter geht es im Programm mit Liszts Klavierkonzert Nr. 2. Dieses technisch anspruchsvolle Klavierkonzert, in dem der Solist all sein Können und seine Virtuosität zeigen kann, zeichnet sich sowohl durch sehr lyrische, aber auch sehr beeindruckend fulminante, effektvolle Passagen aus.

Nach der Pause darf sich das Publikum auf Brahms‘ 2. Sinfonie freuen. Johannes Brahms verfasste sie innerhalb eines Sommers, größtenteils in Pörtschach am Wörthersee. Brahms selbst beschreibt seine 2. Sinfonie sowohl als „heiter und lieblich“, als auch als „melancholisch, dass Sie es nicht aushalten“. Genau dieser scheinbare Gegensatz von frischen, naturbezogenen Klängen, die in gewichtige, schwere Passagen übergehen, macht die Sinfonie sowohl beeindruckend als auch interessant.

Das Konzert findet statt am Samstag, 3. Februar, im PZ des Gymnasiums Zitadelle um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Ticketservice der Buchhandlung Fischer Jülich, Telefon 02461/937833, im Musikstudio Comouth Jülich, Telefon 02461/4949, sowie an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro, ermäßigte Karten für Schüler und Studenten zum Preise von 7 Euro. Kinder bis 15 Jahren haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt.