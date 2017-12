Spiel.

Als vor drei Jahren in der St. Gereon Kirche ein kleiner Riss in der Wand gefunden wurde, bestätigten anschließende Untersuchungen die Befürchtungen, dass sich dahinter größere Probleme verbergen. Das im 10. Jahrhundert als Saalkirche erbaute und im Lauf der Zeiten durch diverse Baumeister immer wieder stabilisierte Gotteshaus war so baufällig geworden, dass am 6. Januar 2015 die Schließung angeordnet werden musste.