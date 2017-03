Alles, was Räder hat, wartet auf Käufer

Titz. „Haben Sie ein Fahrrad in der Garage, das Sie nicht mehr nutzen? Ist Ihr Kind inzwischen zu groß für den Trecker? Oder wollten Sie sich schon immer mal Rollschuhe kaufen?“ Wer diese Fragen mit Ja beantwortet, der ist nach Überzeugung des Fördervereins Primus-Schule Titz genau richtig bei der 2. Titzer Fahrzeugbörse.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr organisiert der Förderverein 2017 wieder einen Markt, bei dem man alles verkaufen oder kaufen kann, was Räder hat. Außerdem soll Zubehör wie Helme oder Taschen angeboten werden.

Am Samstag, 18. März, von 14 bis 16 Uhr findet in der Primus-Schule, Schulstraße in Titz die 2. Titzer Fahrzeugbörse statt. Fahrräder, BobbyCars, Roller, Inline-Skates, Kinderwagen, Puppenwagen, Fahrradkörbe und -helme; kurzum: alles, was rollt sowie Zubehör kann dort zum Verkauf angeboten werden – und natürlich auch gekauft werden. Der Erlös kommt dem Förderverein Primus-Schule Titz und damit den Kindern der Schule zugute.

Anmeldung zum Verkauf

Wer etwas zum Verkauf anbieten möchte, erhält auf der Internet-Seite der Primus-Schule unter http://www.primus-schule-titz.de/index.php/u-schule/foerderverein/fahrzeugboerse detaillierte Informationen sowie benötigte Unterlagen zum Herunterladen.

Interessenten müssen lediglich ein Anmeldeformular ausfüllen und per Fax oder E-Mail an die Veranstalter senden. Die zum Verkauf stehenden Fahrzeuge können am Morgen des 18. März zum Veranstaltungsort gebracht werden. Beachtet werden sollte, dass nur verkehrstüchtige Fahrzeuge abgegeben werden können und dass jedes Fahrzeug mit einem Steckbrief zu versehen ist.

Der Verkauf erfolgt durch Mitglieder des Fördervereins. Nicht verkaufte Fahrzeuge und Verkaufserlöse können bereits am Nachmittag des 18. März wieder abgeholt werden. 15 Prozent des Verkaufserlöses kommen dem Förderverein und damit den Kindern der Primus-Schule zugute.

Wer nur schauen möchte, für den haben die Veranstalter ebenfalls etwas im Angebot: ein Buffet mit selbst gebackenen Kuchen und eine leckere Tasse Kaffee.

Schulalltag bereichern

Der Förderverein der Primus-Schule Titz wurde im Jahr 2015 gegründet und ist als gemeinnütziger Verein eingetragen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, kulturelle, soziale und gesellschaftliche Aktionen für die Schülerinnen und Schüler zu fördern. Außerdem sollen benötigte Materialien angeschafft werden. Diese sollen den Schulalltag der Kinder bereichern und das Umfeld der Schülerinnen und Schüler positiv gestalten. Neben den Erlösen aus Aktivitäten wie der Titzer Fahrzeugbörse ist der Verein auf weitere Mitglieder angewiesen. Jeder kann Mitglied werden. Der Mindestbeitrag beträgt 12 Euro im Jahr. Weitere Informationen unter http://www.primus-schule-titz.de/index.php/u-schule/foerderverein.