Linnich - Alle Linnicher Chöre stimmen auf anstehende Festtage ein

Linnich.

Es ist stets ein besonderes Ereignis und zieht viele Besucher an, wenn alle Linnicher Chöre am dritten Adventsonntag zum großen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Martinus einladen. Sie tun dies, um ihren Mitmenschen in der oft hektischen Vorweihnachtszeit eine Stunde der Muße zu schenken sowie für einen guten Zweck.