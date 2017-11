Der Weihnachtsmarkt in Aldenhoven findet am dritten Advent statt

Aldenhoven.

In den vergangenen Jahren fand der Aldenhovener Weihnachtsmarkt fast schon traditionell am vierten Adventswochenende statt. In diesem Jahr fällt Heiligabend auf genau dieses Datum. Aus diesem Grund weicht der Aldenhovener Weihnachtsmarkt ausnahmsweise auf das dritte Adventswochenende aus.