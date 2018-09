Aldenhoven.

Der Angelsportverein Aldenhoven blickt in diesem Jahr auf 50 Jahre zurück. Seine Mitglieder trafen sich am Samstag im „Haus Pattern“ zu einer gemütlichen Jubiläumsfeier. Thema waren vor allem die Gründungszeiten, die Zeit eines Bernhard Tertel, des kleinen Bergmannes, den es von den masurischen Seen nach Aldenhoven verschlagen hatte.