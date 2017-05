Aldenhoven. Die Tour de France, die am Sonntag, 2. Juli, bekanntlich auf der Etappe von Düsseldorf nach Aachen auch auf dem Gebiet der Merzbachgemeinde unterwegs sein wird, erfordert einen großen Planungsaufwand, wie Aldenhovens Bürgermeister Ralf Claßen auf der jüngsten Ratssitzung berichtete.

So gebe es zwischen 11 und 17 Uhr umfangreiche Sperrungen von Straßen für den Durchgangsverkehr, was beispielsweise dazu geführt habe, dass in Dürboslar der Schützenumzug verlegt werden musste, um befreundeten Gastbruderschaften überhaupt die Anreise zu ermöglichen.

In Aldenhoven selbst ist am Tourtag ein zentrales Fest vorgesehen, dessen Programm und genauer Ablauf noch gesondert bekanntgegeben werden.