Mersch - Agnes und Heinz Kühnl feiern Goldhochzeit

Mersch.

Beim Flanieren in Jülich sind sie sich das erste Mal begegnet. Jetzt sind sie schon 50 Jahre miteinander verheiratet. Agnes und Heinz Kühnl aus Mersch feiern heute ihre Goldhochzeit, denn am 19. Juli – übrigens auch dem Geburtstag der Jubilarin – traten die beiden in Stetternich vor den Standesbeamten. Im gleichen Jahr, am 7. September 1968, folgte die kirchliche Trauung in St. Agatha Mersch.