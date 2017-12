Tetz.

„Toll was die hier auf die Beine gestellt haben!“, meinte ein Besucher aus Tetz beim Anblick der Modelleisenbahnanlage des Euregio Spur Null-Vereins bewundernd. In der Tat ist die Anlage in einem ehemaligen Ladenlokal in der Lambertus-Straße ein Traum für jeden Modelleisenbahner.