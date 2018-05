Jülich - Abschied von Udo Diß nach über 40 Jahren in der Jülicher Feuerwehr

Jülich. Gerührt nahm Udo Diß in dieser Woche die herzlichen Worte von Bürgermeister Axel Fuchs, Kreisbrandmeisters Karlheinz Eismar und die Glückwünsche zahlreicher Wegbegleiter im Rahmen einer Feierstunde im Kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses entgegen. „Ich bin stolz auf die Arbeit, die du geleistet hast“, sagte Axel Fuchs in seiner kurzen Ansprache. „Du hast ein aufgeräumtes Haus hinterlassen.“

Das Engagement von Udo Diß bei der Feuerwehr Jülich begann im Jahre 1977 mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr. „Seit über 41 Jahren können sich also sowohl deine Kameraden als auch die Jülicher Bürger auf dich und deinen Einsatz verlassen. Die höchste und sicherlich auch anspruchsvollste Position hattest du dabei in den letzten Jahren inne. So wurdest du 2005 zum Leiter der Feuerwehr Jülich ernannt und hattest dieses höchste Amt der hiesigen Wehr bis Februar dieses Jahres inne.

Rechnet man die drei Jahre, die du zuvor als stellvertretender Wehrleiter tätig warst, hinzu, so kommt man auf 16 Jahre Mitarbeit in der Leitung der Feuerwehr Jülich. Für dieses außerordentliche Engagement zum Wohle der Allgemeinheit in deiner Heimatstadt Jülich, möchte ich dir im Namen der Feuerwehr und ganz besonders im Namen aller Jülicherinnen und Jülicher danken“, sagte Axel Fuchs weiter.

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ sei leicht gesagt. Aber man sehe auch an einer großen Fülle besuchter Lehrgänge und Seminare, dass über einen so langen Zeitraum danach zu leben große Opfer- und Hilfsbereitschaft bedeuten. Diese Opfer habe in dieser langen Zeit auch Diß‘ Familie erbringen müssen. Auch ihr dankte Axel Fuchs für die geopferte Zeit, in der der Ehemann und Vater für die Feuerwehr Jülich im Einsatz war, ganz herzlich.

Den Dank überbrachte er natürlich im Namen der gesamten Jülicher Bevölkerung und auch im Namen des Stadtrates. „Ich bin froh darüber, dass dies nur die Verabschiedung aus deinem Amt als Wehrleiter bedeutet. Als aktiver Feuerwehrmann der Feuerwehr Jülich bleibst du uns noch einige Zeit erhalten.

Wir können uns deshalb glücklich schätzen, einen so erfahrenen und gut ausgebildeten Kollegen und Kameraden noch weiterhin im Dienste der Feuerwehr Jülich halten zu können“, schloss Axel Fuchs seine Ansprache mit einem Händedruck und kleinen Präsenten der Herzogstadt.

Ihm schloss sich Karlheinz Eismar als Kreisbrandmeister an. „Wir waren lange Jahre Wegbegleiter und werden uns ganz sicher auch in Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Die Stadt Jülich und die Feuerwehr schulden Dir viel, und wir wollen Dich weiter in unseren Reihen haben“, sagte Eismar, der Udo Diß anschließend die Ehrenurkunde und die Goldene Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes überreichte.

Mit einem kleinen Imbiss endete die Feierstunde im Neuen Rathaus.