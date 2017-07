A 44n bei Titz: Löschen ohne Wasser? Letzte Aktualisierung: 10. Juli 2017, 15:24 Uhr

Titz. „Dieses Stück ist wie ein Tunnel ohne Dach. Es gibt eine Auf- und Abfahrt, aber keine Möglichkeit, unterwegs an Wasser zu kommen.“ Was der Titzer Bürgermeister Jürgen Frantzen im Haupt- und Finanzausschuss mit „vielen Bauchschmerzen“ erläuterte, ist der neue, rund 13 Kilometer lange Autobahnabschnitt der A44n, in dem die Titzer Feuerwehr künftig die Gefahrenabwehr sicherstellen muss.