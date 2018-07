Jülich.

„Das Spannendste, was es in der Museumsarbeit gibt“, nämlich die Restaurierung eines Gemäldes – so sagte der Düsseldorfer Diplom-Restaurator Börries Brakebusch –, durften die vielen Gäste zur Eröffnung der Blickpunktausstellungen im Silberjubiläumsjahr des Museums Zitadelle aus größerer Nähe verfolgen als gewöhnlich.