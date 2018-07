Linnich - 14 Auszubildende legen erfolgreich Abschlussprüfungen ab

Linnich.

Feierstimmung herrschte bei SIG in Linnich. Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen stand für 14 Auszubildende jetzt die offizielle Lossprechung auf dem Programm. In einer Feierstunde wurden die jungen Leute aus dem Ausbildungsstand entlassen und in die Berufswelt verabschiedet.