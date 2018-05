Jülich - 135 neue LED-Leuchten in vier Jülicher Orten

Jülich. Das Unternehmen Innogy tauscht bei der anstehenden Wartung in diesem Jahr in vier Jülicher Ortsteilen die Straßenleuchten aus und rüstet um auf LED-Technik um.

Das wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt, Bauen mitgeteilt. Der Versorger übernehme die Kosten, informierte die Stadtverwaltung. Die Leuchten verbrauchen weniger Energie und seien für Nachtfalter, Fledermäuse verträglicher.

Geplant ist der Tausch in Güsten (Industrieweg), Koslar (Am Peusch, Am Rurdamm, Cäcilien-, Friedhof-, Leisartstraße, Lobsgasse, Steffensrott) und in Mersch/Pattern (Alte Müntzer Straße, Ditges-, Hahnen-, Patterner Gasse, Am Nösserkamp, Buschend, Ditgesend, Fuhr-, Klosenkamp-, Kreuzstraße, Serrester Weg).