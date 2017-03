Fahrplan des Pendelbusses zu „Jülich Live“

Das Taxiunternehmen Matzerath fährt am Samstag, 18. März, fünf Haltestellen an, um Gäste mit gültiger „Jülich Live“-Eintrittskarte kostenlos von einem Lokal zu anderem zu transportieren. Am „Lynch‘s Irish Pub“ im Nordviertel, am Kuba, an der Gloria Schänke, am „Top Ten“ und „Zum Fuchsbau“.

Der Pendelbus startet um 20 Uhr an der Bushaltestelle Walramplatz und passiert jeweils vier bis fünf Minuten später die Haltestellen vor dem Kuba und dem Neuen Rathaus, hält vor der Gloria Schänke und in der Schirmerstraße/Ecke „An der Synagoge“. Jeweils 25 bis 30 Minuten später startet die Tour von Neuem. Der Bus hält maximal 2 Minuten ausschließlich an den genannten Haltestellen.