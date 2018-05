Heinsberg-Kempen.

„Comedy in Hülle und Fülle“ versprach in diesem Jahr die Ankündigung für den zwölften Comedyabend von Schützen und Karnevalisten in Kempen. Und „Daphne de Luxe“, ein echt schwergewichtiger Star der deutschen Szene, hielt diese Vorgabe in jeglicher Hinsicht ein.