Heinsberg-Schafhausen/Wassenberg.

Es hat schon etwas Symbolisches, wenn der jüngste und der älteste Heimatverein Verein im Kreis Heinsberg die Zusammenarbeit intensivieren. Was vor zwei Jahren in Wassenberg begann, als Mitglieder des gerade gegründeten Heimatvereins Schafhausen zu Gast beim Pendant in Wassenberg waren, das erfuhr jetzt seine Fortsetzung in Schafhausen. Nun gab es den Gegenbesuch in Form einer gemeinsamen Vorstandsitzung der besonderen Art.