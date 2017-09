Zusammenstoß mit Folgeunfall: Eine Schwerverletzte

Erkelenz. In Erkelenz ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 39-jährige Frau schwer verletzt wurde. Zwei Autos waren in der Einmündung Bundesstraße 57/Zubringer Landesstraße 227 zusammengestoßen. Bevor die Stelle gesperrt wurde, kam es zu einem weiteren Zusammenstoß.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 19.43 Uhr. Die 39-jährige Frau aus Erkelenz fuhr aus Richtung Rath-Anhoven kommend auf der B57 und wollte weiter auf die rechtsseitige Einmündung B57 fahren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 22-jährige Erkelenzerin mit ihrem Auto den Zubringer in Richtung B57 und wollte nach links auf die B57 einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es Zusammenstoß der beiden Wagen, wobei die 39-jährige Frau verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Noch bevor die Sperrung der Unfallstelle durch die Polizei vorgenommen werden konnte, kam es zu einem Folgeunfall. Ein 86-jähriger Autofahrer aus Erkelenz, der auf der B57 in Richtung Granterath unterwegs war, stieß zunächst mit dem Wagen der 22-jährigen Erkelenzerin zusammen und etwa 100 Meter weiter mit einem Sonder-Kfz eines 45-jährigen Wegbergers. Bis auf das Sonder-Kfz wurden alle Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle geschleppt werden mussten.