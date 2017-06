Zukunft des Mittelaltermarkts in Wassenberg ungewiss

Wassenberg.

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum findet am Samstag 10. Juni, ab 12 Uhr und Sonntag, 11. Juni, ab 11 Uhr in Wassenberg statt. Im sozialen Netzwerk Facebook kündigen die Macher des Spectaculums an, dass sie in diesem Jahr zum letzten Mal nach Wassenberg kommen wollen.