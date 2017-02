Heinsberg.

Der Trend ist eindeutig und nicht mehr zu stoppen: Ohne Online-Präsenz dürfte es für die meisten Einzelhändler in Zukunft immer schwerer werden, ihre Kunden so zu erreichen, wie diese es erwarten. Und: Allein in Heinsberg möchten 57,5 Prozent der Besucher in der Innenstadt WLAN kostenfrei nutzen dürfen. Dies erfuhren die Mitglieder des Gewerbe- und Verkehrsvereins Heinsberg bei ihrer Vollversammlung.