Heinsberg. Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Heinsberg einen Zigarettenautomaten aufgesprengt.

Laut Polizei Heinsberg schlugen die Täter zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr an dem in der Borsigstraße aufgestellten Automaten zu. Anschließend entnahmen sie Bargeld und flüchteten unerkannt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte ein Böller oder Ähnliches benutzt worden sein. Wer Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu wenden, Telefon 02452/920-0.