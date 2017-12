Heinsberg-Oberbruch.

Der Verein Amos gegen Armut und Arbeitslosigkeit in der Region Heinsberg hatte zur Weihnachtsfeier in die Festhalle in Oberbruch eingeladen. Rund 200 Gäste, darunter ehrenamtliche Mitarbeiter und betreute Mitmenschen konnten der Vorsitzende Johannes Eschweiler und die Geschäftsführerin Elfi Brockhoven verzeichnen.