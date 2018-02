Heinsberg-Kirchhoven - Zeugen gesucht: 14-Jähriger durch Schläge schwer verletzt

Heinsberg-Kirchhoven. Bei einer Schlägerei mit Gleichaltrigen wurde ein 14-jähriger Junge am Freitagabend, 26. Januar, schwer verletzt. Die Auseinandersetzung fand während einer Musikveranstaltung an der Schwimmbadstraße statt. Der Junge wurde so schwer verletzt, dass er operiert werden musste.

Der 14-Jährige geriet am Freitagabend zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr zunächst in eine Auseinandersetzung mit einem 15-jährigen Jugendlichen, in deren Verlauf zwei weitere 14-jährige Jugendliche hinzukamen. Gemeinsam schlugen die drei auf ihr Opfer ein und verletzten den 14-jährige Heinsberger dabei.

Der Junge musste von seinen Erziehungsberechtigten abgeholt und ins Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten die Ärzte fest, dass der Jugendliche schwer verletzt worden war und operiert werden musste. Die Eltern meldeten den Vorfall bei der Polizei und die Beamten nahmen ihre Ermittlungen auf.

Zwischenzeitlich sind die Personen bekannt, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. In diesem Zusammenhang werden aber noch Zeugen gesucht. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452-920-0, zu melden.