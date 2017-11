Erkelenz.

Alexander Schrumpf ist Detektiv. In seiner Wiesbadener Detektei Adler löst er Fälle, überführt Diebe oder Einbrecher. Darüber hinaus erklärt er Kindern, wie man Detektiv wird, was ein Detektiv darf und worauf man achten muss, um ein guter Detektiv zu sein. Das lernten auch die jungen Teilnehmer des Detektiv-Workshops in der Stadtbücherei.