Hückelhoven-Millich - Wogen zwischen Nachbar und SV Roland Millich glätten sich

Hückelhoven-Millich.

Die Themen Ruhestörungen, Verunreinigungen und Bedrohungen haben in den letzten Monaten den Fußballverein SV Roland Millich in Hückelhoven beinahe genauso beschäftigt wie die Jagd nach Toren. In diesem Fall bestand der „Gegner“ allerdings nicht aus einem elfköpfigen Team in kurzen Hosen, sondern aus nur einem einzigen Nachbarn, der sein Haus direkt neben der Zufahrt zum Vereinsparkplatz und dem Vereinsheim bewohnt.