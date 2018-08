Heinsberg.

Auf kleinen Bronzeplatten erinnert die Karnevalssäule am Beginn der Heinsberger Fußgängerzone an all die Tollitäten, die seit der Session 1962/63 die Stadt Heinsberg im Karneval repräsentiert haben. Nun ist nur noch ein Fleckchen frei für das Stadtprinzenpaar der kommenden Session. Danach soll die Säule, derzeit noch im Eigentum des Komitees Heinsberg Karneval, an die Stadt übergeben werden.