Wintershow: Zirkus Pepperoni bringt viele Gäste mit Letzte Aktualisierung: 1. Februar 2017, 12:34 Uhr

Hückelhoven. Manege frei: Am Freitag, 3. Februar, veranstaltet ab 19 Uhr der Zirkus Pepperoni seinen traditionellen Winterzirkus in der Aula des Gymnasiums. Dabei werden die jungen Artisten des Zirkus Pepperoni, von denen einige an diesem Abend zum ersten Mal auf der großen Bühne stehen werden, wieder von Künstlern befreundeter Zirkusgruppen unterstützt.