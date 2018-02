Hückelhoven.

Zu seinem 50. Winterkonzert hatte der Musikverein Eintracht Birgelen in die Aula Hückelhoven eingeladen. Die Reihe der Winterkonzerte hatte in der Birgelener Turnhalle begonnen und war schließlich dank des großen Publikumszuspruchs in die Hückelhovener Aula verlegt worden. Die Fans waren auch in diesem Jahr wieder gerne mitgereist und unterstützen ihren Musikverein gleich von Beginn an.