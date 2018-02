Heinsberg - Willibert Pauels begeistert bei Karnevalsmesse mit geistlichem Dreigestirn

Heinsberg.

Wenn die Heinsberger Innenstadt kurz vor Karneval rund um den Burgberg völlig zugeparkt ist, dann ist obendrauf im Selfkantdom mächtig was los. Kaum noch ein Stehplatz war in dem großen Gotteshaus zu ergattern, hatte sich doch Diakon Willibert Pauels, in der Bütt bekannt als „Ne bergische Jong“, als Prediger für die Karnevalsmesse mit dem geistlichen Dreigestirn des Heinsberger Karnevalsvereins (HKV) angesagt.