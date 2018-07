Heinsberg.

Der Gedanke, der die Menschen handeln lässt, ist zweifellos lobenswert. Sie sehen ein Tier in Not und möchten ihm helfen. Doch gerade, wenn es sich um Wildtiere handelt, kann dies manchmal zu ungeahnten Komplikationen führen. Ist das kleine Rehkitz, das da so allein im hohen Gras liegt, wirklich verwaist und braucht dringend Hilfe?