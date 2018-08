Blutspenden in der Realschule in Heinsberg

Noch ist offen, welcher Verein oder welches Unternehmen in diesem Jahr die meisten Spender stellt und sich damit den großen Wanderpokal „Verein(t) Leben retten“ sichern kann. Der Wettbewerb geht noch in die zweite Runde: am Mittwoch, 22. August, in der Realschule in Heinsberg, von 15.30 bis 20 Uhr. Der Oberbrucher BC 09 unterstützt die Aktion, die auch mit einer Spende für soziale Projekt verbunden ist. Vorschläge an wen das Geld gehen soll, nimmt Initiator Nazim Yildirim, per E-Mail an n.yildirim@gmx.de entgegen.