West-Vocals geben Konzert mit Rockstreichern

Hückelhoven. A Cappella, Jazz- und Popgesang trifft auf rockige Streicherklänge. Diese ungewöhnliche Mischung ist demnächst in Hückelhoven hören.

Die West-Vocals, nach eigenen Angaben der „groovigste“ Chor der Region, laden zum Jahreskonzert für Samstag, 1. April, in die Aula des Gymnasiums ein. Dabei sein werden die Rockstreicher, ein Ensemble der Musikschule Mönchengladbach, das gemeinsam mit den West-Vocals das Konzert gestaltet.

Die Zuhörer können sich auf mehrstimmige Hits und Balladen wie „Somewhere over the Rainbow“ und Beatles-Klassiker wie „Penny Lane“ und „I will“ freuen, die Chorleiter Prof. Hubert Minkenberg teilweise eigens arrangiert hat.

Die West-Vocals setzen sich aus Sängern aus dem gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus zusammen. Sie haben im vergangenen Jahr erfolgreich den Wandel vom Projektchor zum wöchentlich probenden Chor vollzogen.

Tickets sind zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung Wild in Hückelhoven und Erkelenz, Buchhandlung Lyne von den Berg in Geilenkirchen, Optik Jaegers in Heinsberg und Buchhandlung Kirch in Wegberg.