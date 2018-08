Heinsberg-Kempen - Wer erringt die Königswürde beim Vogelschuss in Kempen?

Wer erringt die Königswürde beim Vogelschuss in Kempen? Von: anna

Letzte Aktualisierung: 13. August 2018, 14:02 Uhr

Heinsberg-Kempen. Schon zwei Mal hat sich in den vergangenen beiden Jahren ein Mitglied des Kempener Bundesschützen-Trommler-, Pfeifer- und Bläsercorps die Königswürde der Schützenbruderschaft St. Katharina und St. Josef beim Vogelschuss gesichert, der im Rahmen der Herbstkirmes ausgetragen wird. Diese findet immer am vierten Wochenende im August statt, dieses Mal am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, am Pfarrheim Klausenhof.