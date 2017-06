Waldfeucht-Braunsrath.

Rund 400 Gäste strömten am Wochenende zum Kloster Maria Lind in Braunsrath und feierten das 140-jährige Bestehen des Männergesangvereins (MGV) Cäcilia 1877 Braunsrath. Kirchenchöre aus Waldenrath und Bocket, der Musikverein aus Obspringen und diverse ortsansässige Musiker sorgten unter dem Motto „Musik an Maria Lind“ für beste Stimmung.