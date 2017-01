Weiterer Fall von Brandstiftung

Wegberg-Rickelrath. In Rickelrath hat es in der Serie mutmaßlicher Brandstiftungen einen weiteren Fall gegeben.

Nach Angaben der Polizei ist es diesmal aber bei dem Versuch geblieben, ein Auto anzuzünden. Eine junge Frau bemerkte am Montag, gegen 13 Uhr, dass in der vorangegangenen Nacht jemand versucht haben musste, ihr Auto anzuzünden. Am Tankdeckel und an einem Hinterreifen fand die Polizei Brandspuren.

Das Fahrzeug stand in einer Hauseinfahrt an der Straße In Bollenberg. Seit dem 26. Dezember haben in Rickelrath bereits vier Autos gebrannt, offensichtlich wurden sie angezündet. Zudem musste die Feuerwehr einen Brand an einem Reetdach in Schwaam und auf einem Firmengelände in Berg löschen. In letzterem Fall beträgt der Schaden rund 200.000 Euro.