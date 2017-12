Hückelhoven-Millich - Weihnachtszauber am Fasanenweg für den guten Zweck

Hückelhoven-Millich. Noch vor Weihnachten einen gemütlichen Tag verbringen und gleichzeitig damit Gutes tun – das ist in Millich am zweiten Adventswochenende, Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, möglich.

Die Elterngemeinschaft lädt ab 10 Uhr zum weihnachtlichen Budenzauber am Fasanenweg ein, zum Kaffeetrinken und Kuchenessen oder auf einen Glühwein. Vor allem Kinder kommen auf ihre Kosten: Auf dem Programm stehen Kinderschminken, Mal- und Schätzwettbewerbe und der Besuch eines Luftballonkünstlers. Am Samstag tritt um 16 Uhr die Zirkus AG auf, am Sonntag kommt um 15.30 Uhr ein Zauberer, und an beiden Tagen bringt der Nikolaus um 18 Uhr eine Überraschung für jedes Kind mit.

Weihnachtsgeschenke und Dekoration können Besucher fernab vom Stress kaufen, begleitet von den Klängen des Posaunenchors Hilfarth oder von Paul Antenbrink an der Trompete und Ede Chudalla am Saxofon. In der urigen Blockhütte wärmt der Holzofen.

Den gesamten Erlös spendet die Elterngemeinschaft an karitative Einrichtungen. Einzige Voraussetzung: Kinder sollen davon profitieren. Die Elterngemeinschaft war ursprünglich ein Zusammenschluss von Nachbarn, die sich verstärkt für das Wohl von Kindern engagieren wollten.

Seit 2002 ist die Elterngemeinschaft ein notariell eingetragener Verein. Heute besteht sie aus zwölf Familien. Seit 28 Jahren organisieren die Mitglieder den gemeinnützigen Millicher Weihnachtsmarkt.