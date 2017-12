Wassenberg.

Die Stadt Wassenberg steht am dritten Adventswochenende im Zeichen des Weihnachtsmarktes. Eröffnet wird der Markt durch den Wassenberger Bürgermeister Manfred Winkens am kommenden Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr auf der Bühne an der Kreissparkasse.