Gottesdienste mit dem Weihbischof in der GdG

Weitere Gottesdienste mit Weihbischof Dr. Johannes Bündgens finden statt am Dienstag, 12. Dezember um 19 Uhr im Kloster Maria Lind in Braunsrath, am Donnerstag, 14. Dezember, und 7.40 Uhr in St. Gangolf in Heinsberg, am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in Herz Jesu in Obspringen und um 19 Uhr in St. Severin in Karken, am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr in Unterbruch (Sundayte), am Dienstag, 19. Dezember um 18 Uhr in St. Josef in Laffeld, am Donnerstag, 21. Dezember, um 8 Uhr in St. Josef in Bocket, am Freitag, 22. Dezember, um 18 Uhr in Herz Jesu in Aphoven und am Samstag, 23. Dezember, um 17 Uhr in St. Lambertus Waldfeucht.

Pfarreien in der GdG: Zur GdG Heinsberg-Waldfeucht gehören die Pfarreien Herz Jesu Aphoven, St. Josef Bocket, St. Klemens Braunsrath, St. Johannes der Täufer Haaren, St. Gangolf Heinsberg, St. Severin Karken, St. Hubertus Kirchhoven, St. Josef Laffeld, Herz Jesu Obspringen, St. Nikolaus Rurkempen, St. Theresia vom Kinde Jesu Schafhausen, St. Mariä Rosenkranz Straeten, St. Mariä Schmerzhafte Mutter Unterbruch, St. Nikolaus Waldenrath und St. Lambertus Waldfeucht.