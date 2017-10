Erkelenz.

Ganz so neu ist Hartmut Bönnen nicht mehr in seinem Amt als Direktor des Amtsgerichts. Anfang August trat er das Amt an, das er von Dr. Karl-Heinz Horbach übernommen hatte. In einer Feierstunde wurde Horbach nun auch offiziell verabschiedet und sein Nachfolger ins Amt eingeführt.